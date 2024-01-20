Otoyolda ölümcül hata: 3 kişilik aile yok oldu

Silivri TEM Otoyolu'nda seyreden Emin Yılmaz (61) yönetimindeki otomobil, sapağı kaçırınca geri gitmeye başladı. Aynı istikamette ilerleyen İ.B. idaresindeki hafif ticari araç ise otomobile arkadan çarptı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobil içerisindeki sürücü Emin Yılmaz, eşi Şerife Yılmaz ile kızı Derya Yılmaz (25) hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü İ.B. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinin tek şeridi kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda araçlar olay yerinden kaldırıldı, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.