Haberler Yaşam Haberleri Otoyolda ölümcül hata: 3 kişilik aile yok oldu
Giriş Tarihi: 20.1.2024

Otoyolda ölümcül hata: 3 kişilik aile yok oldu

Otoyolda ölümcül hata: 3 kişilik aile yok oldu
Silivri TEM Otoyolu'nda seyreden Emin Yılmaz (61) yönetimindeki otomobil, sapağı kaçırınca geri gitmeye başladı. Aynı istikamette ilerleyen İ.B. idaresindeki hafif ticari araç ise otomobile arkadan çarptı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobil içerisindeki sürücü Emin Yılmaz, eşi Şerife Yılmaz ile kızı Derya Yılmaz (25) hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü İ.B. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinin tek şeridi kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda araçlar olay yerinden kaldırıldı, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan Büyükçekmece'deki alçak saldırıya tepki: Ey CHP gidecek yeriniz yok!
Son dakika: Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Hedef savunmada tam bağımsızlık
Son dakika haberi: Halil Falyalı cinayetinde karar! Söylemez Kardeşlerden birine çifte müebbet diğerine...
Haaretz gazetesinde çarpıcı itiraf: İsrail Gazze'de batağa saplandı
Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı Mecliste kabul edilerek yasalaştı
Cumhur İttifakı'nda Yerel Seçim mesaisi sürüyor! MHP 55 adayı daha açıkladı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan takoz ve istismar siyasetine sert tepki: CHP ve DEM birlikte hareket ediyor
Memur ve emekli TROY karta geçmeli
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Otoyolda ölümcül hata: 3 kişilik aile yok oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA