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Giriş Tarihi: 30.8.2023 10:43 Son Güncelleme: 30.8.2023 11:17

Otoyolda, sebze yüklü tır devrildi

TEM Otoyolu üzeri Kartepe İlçesi ile Sakarya arasında meydana gelen trafik kazasında, sebze yüklü tır kontrolden çıkarak yola devrildi. Sebze ve meyvelerin yola saçıldığı kazada bir otomobil ve kamyonet hasar gördü.

ABBAS ÇAKAR
Otoyolda, sebze yüklü tır devrildi

TEM Otoyolu üzeri Sakarya- Kocaeli arası Kartepe mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan sebze yüklü Tır, bariyerlere çarpıp metrelerce sürüklendikten sonra, bir üst geçitn ayağına çarparak durabildi. Dorsenin yan yattığı ve içerisinde yüklü bulunan sebze ile meyvelerin yola saçıldığı kazada, bir otombil ile bir kamyonette hasar gördü. Kaza nedeniyle TEM otoyolu üzeri Kocaeli İstikametinde uzun kuyuruklar oluştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araçların ve dökülen malzemelerin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Otoyolda, sebze yüklü tır devrildi
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