Otoyolda suçlulara göz açtırılmadı: 6 ayda 450 şüpheli yakalandı, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Son dönemde İstanbul Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen trafik denetimleri ulaşımdaki güvenliği sağlamanın yanı sıra uyuşturucu ticareti yapanların da deşifre olmasını sağladı. Türkiye'nin en yoğun ulaşım koridorlarından birinde görev yapan ekipler, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine kadar uzanan yaklaşık 240 kilometrelik alanın yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarının güvenliğini de sağlıyor.

OTOYOL JANDARMASINDAN DİKKAT ÇEKEN BAŞARI

Toplam 460 personelin görev yaptığı komutanlık bünyesinde 6 subay, 200 astsubay ve 250 uzman çavuş bulunuyor. Ayrıca 121 otoyol jandarma ekibi, 10 motorize tim ve 5 teknik denetim timi, 24 saat esasına göre görev yapıyor. Son 6 aylık süreçte gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda toplam 450 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti, uyuşturucu suçları ve örgütlü suçlar kapsamında adli işlemler gerçekleştirildi.

TRAFİKTE BAŞLAYAN DENETİM ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE UZANDI

İstanbul Otoyol Jandarma Komutanlığı'nın çalışmalarında en dikkat çeken noktalardan biri, rutin trafik denetimlerinde başlayan süreçlerin kapsamlı narkotik soruşturmalarına dönüşmesi oldu. Uygulama noktalarında ve seyir halindeki kontrollerde yakalanan şüpheliler üzerinden başlatılan çalışmalar, teknik ve fiziki takip yöntemleriyle genişletildi. İlk aşamada bağımsız olay gibi görünen birçok dosyanın, yapılan incelemeler sonucunda uyuşturucu ticareti yapan gruplara ve organize suç yapılanmalarına uzandığı belirlendi. Elde edilen dijital veriler, iletişim kayıtları ve saha çalışmaları sayesinde uyuşturucu sevkiyatlarını organize eden kişi ve gruplara ulaşıldı. Böylece trafik uygulamalarında başlayan süreçler planlı narkotik operasyonlarına dönüştü.

YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Son 6 aylık dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda esrar, kokain ve metamfetamin başta olmak üzere yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Özellikle otoyolların uyuşturucu sevkiyatında kullanılan güzergâhlardan biri olması nedeniyle ekiplerin risk analizine dayalı denetimleri artırdığı öğrenildi. Yapılan çalışmalar sayesinde birçok sevkiyat girişimi engellenirken, uyuşturucu ağlarının önemli bağlantıları ortaya çıkarıldı. Şüpheliler işlem yapıldı.

TIR ŞOFÖRLERİNDE METAMFETAMİN KULLANIMI TESPİT EDİLDİ

Yürütülen denetimlerde dikkat çeken bir diğer unsur ise bazı TIR şoförlerinde tespit edilen metamfetamin kullanımı oldu. Soruşturmalarda bazı sürücülerin uzun mesafelerde uyumamak ve direksiyon başında daha uzun süre kalabilmek amacıyla metamfetamin kullandıkları belirlendi. Güvenlik birimleri, bu durumun hem uyuşturucuyla mücadele hem de trafik güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu değerlendirerek özellikle ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerin artırıldığını belirtti.

200 ARAÇ TRAFİKTEN MEN, 30 MİLYON LİRAYA ULAŞAN PARA CEZASI

Uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlenen sürücülere yönelik yapılan işlemler sonucunda yaklaşık 200 araç trafikten men edildi. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen çok sayıda sürücünün ehliyeti süresiz olarak iptal edilirken, uygulanan idari para cezalarının toplam tutarı yaklaşık 30 milyon liraya ulaştı. Bazı işlemlerde kişi başına uygulanan cezanın 150 bin lirayı bulduğu öğrenildi.

TEKNİK TAKİP SÜREÇLERİ ETKİN KULLANILDI

Etkin denetim anlayışı, istihbarata dayalı çalışma modeli ve disiplinli operasyonun yanı sıra özellikle ilk yakalamaların detaylı şekilde analiz edilmesi, her olayın arkasındaki bağlantıların araştırılması ve teknik takip süreçlerinin etkin kullanılması sayesinde uyuşturucu ticaretine yönelik önemli sonuçlar elde edildi. Otoyollarda başlayan denetimlerin suç örgütlerine uzanan operasyonlara dönüşmesi ise bu başarının en somut göstergeleri arasında gösteriliyor.