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Giriş Tarihi: 17.5.2023

Otoyolda TIR faciası

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Otoyolda TIR faciası
İzmir'de önceki gece Mustafa Bolat'ın kullandığı otomobil, çevreyolunda arıza nedeniyle orta şeritte duran K.Ç. idaresindeki TIR'a çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Bolat ölürken, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aniden yola çıkan araca çarpan otomobildeki F.S. (45) öldü. Karaman'da kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Şükrü Aksay (28) hayatını kaybetti. Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Atyıldız (80), otomobilin çarpması sonucu öldü. Elazığ'da da yolun karşısına geçmeye çalışan Rahile Turan (65), bir otomobilin çarpması sonucu öldü.

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Otoyolda TIR faciası
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