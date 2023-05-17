Otoyolda TIR faciası

İzmir'de önceki gece Mustafa Bolat'ın kullandığı otomobil, çevreyolunda arıza nedeniyle orta şeritte duran K.Ç. idaresindeki TIR'a çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Bolat ölürken, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aniden yola çıkan araca çarpan otomobildeki F.S. (45) öldü. Karaman'da kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Şükrü Aksay (28) hayatını kaybetti. Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Atyıldız (80), otomobilin çarpması sonucu öldü. Elazığ'da da yolun karşısına geçmeye çalışan Rahile Turan (65), bir otomobilin çarpması sonucu öldü.