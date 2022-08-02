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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Otoyolda yarışı izlerken bacağı koptu, hayatı karardı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Otoyolda yarışı izlerken bacağı koptu, hayatı karardı
Adana'da gençlerin otoyolda kuralları hiçe sayarak yaptığı yarış facia ile sonuçlandı. 30 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Adana-Tarsus istikameti 5'inci kilometresinde buluşan bir grup genç otomobilleriyle yarışmaya başladı. Yarışı kazandıktan sonra otomobiliyle hızlanan Emrah Yıldırım (35), emniyet şeridindeki Sedat Leventöz'e (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ bacağı kopan Leventöz, kanlar içinde asfalt zemine düştü. Leventöz ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Leventöz'ün kopan sağ bacağının dikilemeyeceği, elinde de hasar kalacağı öğrenildi. Olay yerinden kaçan Yıldırım, arkadaşının Sarıçam ilçesindeki işyerinde saklanırken yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yıldırım'ın ev hapsinde kalmasına karar verildi.

KİMSENİN CANI YANMASIN
Leventöz'ün amcası İsmail Leventöz şunları söyledi: "Sedat ve kardeşi Pozantı'ya giderken yol kenarındaki kalabalığı görüyor. Hasan ısrar ediyor ve iki kardeş kalabalığın yanına gidiyor. Yarış olduğunu orada görüyorlar. İzlemeye başlıyorlar ve kaza o sırada yaşanıyor. Orası bir otoyol, hız limitleri, uuyulması gereken kurallar var. Kimsenin canı yanmasın."

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Otoyolda yarışı izlerken bacağı koptu, hayatı karardı
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