Otoyoldaki infaza 7 gözaltı

İstanbul'da TEM O-3 bağlantı yolunda 27 Kasım günü akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında firar ettiği öğrenilen Ömer Faruk Özçelik ölmüş, arkadaşı Onurcan Ç. ise ağır yaralanmıştı. İnfazla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri; Ahmet Y. (29), Serhat Y. (26), Cengizhan T. (31), Salih S.K. (19), Ömer Ö. (23), Muhammed F.K. (21), ve Samet K. (27) olmak üzere 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerine yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 46 adet fişek ve çelik yelek ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca şüpheli Serhat Yılmaz'ın, kasım ayında öldürülen ağabeyi, otel işletmecisi Hamza Yılmaz'ın intikamını almak için olayı gerçekleştirmiş olabileceği öne sürüldü.