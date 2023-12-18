Otoyoldaki infazla ilgili 7 şüpheli yakalandı! İnfazın ardından intikam iddiası

Olay, TEM O-3 bağlantı yolunda 27 Kasım günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Faruk Özçelik ve arkadaşı Onurcan Ç. bir başka arkadaş grubu ile buluşmak üzere sözleştiler. Diğer gruptan S.Y. ikiliye konum gönderdi ve olay yerinde buluştular. Burada araçlarını yol kenarına park edip inen Ömer Faruk Özçelik ve Onurcan Ç. buluşmaya gelen grup tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Her iki kişi de kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Özçelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Onurcan Ç. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı.
DEPREMDE FİRAR ETMİŞ
Saldırıda hayatını kaybeden Ömer Faruk Özçelik'n 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından cezaevinden firar ettiği ve o tarihten bu yana firari olduğu öğrenilmişti. Bu saldırının ertesi günü Arnavutköy'de lastikleri patlamış, üzerinde kurşun izi olan bir otomobil bulundu. Aracın, bu saldırıyla ilgili olduğu ortaya çıktı. Kurbanlık hayvan satışı yapan bir vatandaşın ihbarı üzerine İsmet İnönü Caddesi'ne polis ekipleri sevk edilmiş ve inceleme başlatılmıştı.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini belirledi. Eş zamanlı yapılan operasyonla da, poliste suç kayıtları bulunan 29 yaşındaki Ahmet Y, 26 yaşındaki S. Yılmaz., 31 yaşındaki Cengizhan T., 19 yaşındaki Salih S.K., 23 yaşındaki Ömer Ö., 21 yaşındaki Muhammed F.K., ve 27 yaşındaki Samet K., gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 46 adet fişek ve çelik yelek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AĞABEYİ EKİM AYINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Adliyeye sevk olan şüphelilerden Serhat Yılmaz'ın ağabeyi Hamza Yılmaz'ın 17 Ekim 2023 tarihinde Eyüpsultan'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü ortaya çıktı.
İddiaya göre otel işletmecisi olan Hamza Yılmaz ve arkadaşı aracının içinde silahlı saldırıya uğramış Yılmaz ise hayatını kaybetmişti. Polisin o konuyla ilgili çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.
İNTİKAM CİNAYETİ Mİ?
Polis, S .y'nin abisinin ölümüyle ilgili olarak Özçelik ve arkadaşından şüphelendiği için cinayeti de bu nedenle intikam amaçlı işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.