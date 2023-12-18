Otoyoldaki infazla ilgili 7 şüpheli yakalandı! İnfazın ardından intikam iddiası

DEPREMDE FİRAR ETMİŞ

Saldırıda hayatını kaybeden Ömer Faruk Özçelik'n 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından cezaevinden firar ettiği ve o tarihten bu yana firari olduğu öğrenilmişti. Bu saldırının ertesi günü Arnavutköy'de lastikleri patlamış, üzerinde kurşun izi olan bir otomobil bulundu. Aracın, bu saldırıyla ilgili olduğu ortaya çıktı. Kurbanlık hayvan satışı yapan bir vatandaşın ihbarı üzerine İsmet İnönü Caddesi'ne polis ekipleri sevk edilmiş ve inceleme başlatılmıştı.