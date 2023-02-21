Oturduğu evi depremzedelere açtı, oğlunun yanına taşındı

"ANNEM HİÇ İKİLETMEDİ"

Oğlu Hakan Tartancı ise depremlerin ilk olduğu günden itibaren Mersin'e gelen bütün depremzedelere yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi. Kentte gezdiklerinde depremzedeleri araçlarında yatarken gördüklerini söyleyen Tartancı, "Gücümüz nispetinde bu insanları bir yerlere yerleştirmeye çalışıyoruz. Annem de burada tek başına yaşıyordu. Ben de anneme rica ettim 'gel seni biz yanımıza alalım, evimizi bir depremzedeye açalım' dedim. Annem de hiç ikiletmedi, 'tabi oğlum, ne demek, ben de aynı şeyi düşünüyordum' dedi. Biz annemizi alıp evden çıktığımızda ilk karışımıza çıkan depremzede aileye yerimiz var, kalır mısın diye sorduk. Onlar düşünüp, size dönelim diye cevap verdiler. Bir süre sonra beni telefonla arayıp 'ne ücret istiyorsunuz' diye bana sordular. Ben de bunun karşısında çok şaşırdım. Bana, 'sizden önce biriyle görüştük, Mersin'de 3+1 eve 30 bin lira fiyat istediler, ben size ancak şu kadar verebilirim' diye söyledi. Ben çok kötü oldum, bir Mersinli olarak utandım. 'Biz hiçbir şey talep etmiyoruz, sadece gelin büyük bir afetten çıktınız istediğiniz kadar kalabilirsiniz, elimizden ne geliyorsa yapalım' dedim. Onlar da geldiler, evimize yerleştiler. Bir süre onlar kaldıktan sonra başka bir aile geldi. Şimdi onları misafir ediyoruz. Burada istedikleri kadar kalabilirler. Gücümüz yettiğince destek vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.



"SAĞ OLSUN TEYZEMİZ EVİNİ BİZE AÇTI"

Kahramanmaraş'tan Mersin'e gelen depremzede Hasan Demir, ev ilk sallanmaya başladığında hemen kalktıklarını söyledi. Kendilerini toparlamaya çalışırken 2-3 kere yere düştüklerini belirten Demir, "Eşim, çocuklarım bir araya geldik ve yere kapandık. Orada artık yapacağımız tek şey dua etmekti ve bunu yaptık. Deprem hafifleyince çıktık ama o süreçte çok zorluk yaşadık. İlk olarak otomobilde beklemeye başlamıştık. Daha sonra kent merkezine gittiğimizde şükrettik. Çünkü bizim kaldığımız yerde 15-20 bina yıkılırken, merkezde bütün binaların yıkıldığını gördük. Onları görünce zaten gözlerimizden yaşlar geldi. 2-3 gün otomobilde yattık. Çocuklarımız olduğu için bir düzene girmemiz gerekiyordu. O yüzden önce Ankara'daki, daha sonra Eskişehir'deki akrabaların yanına gittik. Bir süre oralarda kaldıktan sonra burada böyle bir imkan olduğunu öğrendik. Allah razı olsun. Bizden öncede hanımın dayıları burada kalıyordu ve hiçbir ücret almadılar. Böyle duyarlı vatandaşlarımızın daha fazla çoğalması lazım. Benim başıma gelmedi ama fırsatçılar daha fazla. Sağ olsunlar teyzemiz bütün eşyalarıyla evini bize açtı. Herkesin şunu bilmesi gerekiyor. Bugün bize olan belki de yarın onların başına gelecek. Biraz empati yaparak bizim gibi depremzede vatandaşlara yardımcı olunması gerekir. İnşallah böyle duyarlı vatandaşlar artar" şeklinde konuştu.