Ovit Dağı’nın zirvesine Cumhuriyet tırmanışı

Cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıldönümü anısına Rize'deki Ovit Dağı'nın zirvesine yapılan yürüyüş yoğun sis ve 20 santimetre kar kalınlığında gerçekleştirildi. Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen zirve programına 150 dağcı katıldı. Bu yıl 16.'ıncısı yapılan dağ yürüyüşünde 3 bin 230 metre yükseklikteki tepeye Rize Belediyesi'nin merhum eski başkanı Ekrem Orhon ismi verildi. Ovit Dağı toplanma yerinde bir konuşma yapan Verçenik Dağcılık Kulübü Başkanı Emin Ali Kalcıoğlu ,"Ovit geçidi Türkiye'deki en yüksek geçitlerden birisidir. Ekrem Orhon anısına zirveye çıkacağımız yer 3 bin 230 metre yükseklikte. Dağcılık sporu kendini tanıma sporudur. Kimse ile yarış yoktur, ödül de yoktur. Kendimizi tanıma sporudur." dedi.

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise "Verçenik Dağcılık Kulübü'nün organize ettiği Ekrem Orhon zirvesine yaklaşık 150'ye yakın dağcımız katılıyor. Zirve 3 bin 230 metre. Hava şartları yürümeye müsait fakat çok sis var. Gerekli uyarıları ve bilgileri verdiler. Her şey uygun olmakla birlikte yaklaşık 2,5 saat daha yürüyeceğiz. Yürüyüş etkinliğimiz hayırlı olsun" dedi.