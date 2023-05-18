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Giriş Tarihi: 18.5.2023 12:50 Son Güncelleme: 18.5.2023 14:05

Oy kullanmaya giderken kazada yaralanan genç hastanede vefat etti

Muğla’nın Seydikemer İlçesinde 14 Mayıs Pazar günü ilk kez Cumhurbaşkanlığı  ve 28.Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinde oy kullanmaya motosikletiyle giderken bir taksiyle çarpışması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan CANKUŞ
Oy kullanmaya giderken kazada yaralanan genç hastanede vefat etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesinde yaşayan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3.sınıf öğrencisi olan Isparta 1.Amatör ligi takımlarında futbol da oynayan Umut Cen (21) ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinde oy kullanmak için saat 11.00 sıralarında Eşen İlkokulu'na giderken Yılmaz A.'nın kullandığı otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanmıştı. Umut Cen 112 çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen Jandarma ve sağlık görevlilerinin yardımıyla Fethiye Özel Letoon Hastanesine kaldırılmıştı. Umut Cen yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Umut Cen'in vefat haberi ailesini ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

OY KULLANMAYA GİDİYORDU

Aile sakinleri Umut Cen'in Pazar günü oy kullanmak için sandık kuruluna giderken geçirdiği kazada ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini kaydettiler.

REKTÖR BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Umut Cen'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi Üniversite Rektörü tarafından da üzüntüyle karşılandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3.Sınıf öğrencilerimizden Umut CEN'in geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve SDÜ Ailemize başsağlığı diliyorum."ifadelerinde bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Öte yandan kazada Umut Cen'in kullandığı motosikletle çarpışan otomobilin sürücüsü Yılmaz A. Eşen Jandarma Karakol Komutanlığının hazırladığı suç dosyasıyla adliyeye sevk edildi.Soruşturma sürüyor.

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