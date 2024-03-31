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Giriş Tarihi: 31.3.2024 16:20 Son Güncelleme: 31.3.2024 17:04

Avanos'ta feci kaza: Oy vermeye giderken hayatını kaybetti

Oy vermeye giderken canından oldu. Avanos ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

FULDA SARIYER
Avanos’ta feci kaza: Oy vermeye giderken hayatını kaybetti

Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan oy vermek için Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gitmekte olan Kasım Ş.'nin sürücüsü olduğu otomobil, Kalaba yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fadime K.'nin (85) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Kasım Ş. ile birlikte Osman Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Avanos'ta feci kaza: Oy vermeye giderken hayatını kaybetti
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