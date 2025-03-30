OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in acı günü: Babası Nevzat Erdem yaşamını yitirdi

OYAK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Savaş Erdem'in babası Nevzat Erdem yaşamını yitirdi. Erdem'in ailesi yayımladığı taziye mesajında; "Merhume Naciye Erdem ve Merhum Süleyman Erdem'in evladı Merhume Ulviye Develi, Merhum Necati Erdem ve Merhume Hafize Dolanbay'ın kardeşleri, Handan Erdem ve Süleyman Savaş Erdem, Ebru Atamtürk ve Yenay Atamtürk'ün babaları Dilara Sinem Erdem ve Alp Kaan Atamtürk'ün dedeleri, Hayriye Erdem'in eşi değerli büyüğümüz Nevzat Erdem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.

OYAK'tan yapılan açıklamada ise "OYAK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Savaş Erdem'in babası Nevzat Erdem'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.