Öykü Yündün’ün ölümünde çarpıcı detay: Genç kızı kurtarmak yerine bakın ne yapmış!

SAVCI, 3 SUÇTAN CEZA TALEP ETTİ

Toplanan delil ve ifadeleri değerlendiren savcı, Nihat Şeker'in Öykü'nün hırıltılarını saat 12.13'te ilk kez duyduğu, 12.21'de ikamete girdiğini, bu esnada nöbet geçiren Öykü'yü kurtarmak yerine uyuşturucu madde aparatlarını toplayıp zaman geçirdiği, saat 12.52'de ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiğini belirtti. Sanığın ifadelerinde de Öykü'nün kriz halinde olmasına rağmen 112 unsurlarına geç haber verdiğini kabul ettiğini belirten savcısı, Nihat Şeker'in 'uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletme veya sağlama', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçlamaları ile yargılanmasını talep etti.



UYUŞTURUCU TEMİN ETTİĞİNİ KABUL ETMEDİ

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nihat Şeker, Öykü Yündün'e uyuşturucu madde temin edip, ölümüne neden olduğu suçlamasını kabul etmedi. Yündün'ün daha önce sokaklarda yaşadığını, kıyamadığı için evine aldığını iddia eden Şeker, olay günü kadını aradığını ancak telefona cevap vermemesi üzerine şüphelenip, ikametine geldiğini, kriz geçirdiğini anlayınca ambulansı çağırdığını söyledi. Öykü'nün öldüğü ekiplerden öğrendiğini anlatan Şeker, sonrasında gözaltına alınıp, tutuklandığını söyledi. Mahkeme heyeti, tanıkları dinlemek için duruşmayı şubat ayına erteledi.