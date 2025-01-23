Öyle bir yangın ki, hepimizi yaktı: Hayat kurtarmaya çalışırken canından oldu

Çanakkale Barbaros İlkokulu'ndan mezun olan ve henüz 24 yaşında hayatını kaybeden makine mühendisi Alp Mercan Saltık, Kartalkaya'da yaşanan faciada canını hiçe sayarak başka hayatlar kurtarmaya çalıştı. Geriye, Çanakkale ruhuyla dolu bir kahramanlık hikayesi bıraktı.

ÇANAKKALE RUHUYLA KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ

Tatili sırasında yangına yakalanan Saltık, ilk anda otelden çıkmayı başardı. Ancak içeride kalanları kurtarmak için düşünmeden tekrar alevlerin içine girdi. Kayak hocaları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, tahliyelere yardım etmeye çalışan genç, kısa bir süre sonra binada kayboldu. İsimleri kurtulanlar listesinde işaretli olduğu için arama ekipleri tarafından fark edilmedi. Eşyalarının yangından zarar görmediği odalarında ise hiçbir şey olmamış gibiydi. Ancak kendisi, otelden çıkmayı başaramadı ve alevlere yenik düştü.

ANKARA'DA UĞURLANDI

24 yaşındaki Alp Mercan Saltık'ın annesi Çanakkaleli, dayısı ise İYİ Parti Çanakkale yöneticilerindendi ve birkaç ay önce hayatını kaybetmişti. Alp'in cenazesi bugün Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

HER KAYIP, BİR DERS OLMALIDIR

Bolu Kartalkaya'daki yangın, otel güvenliği ve önlemler konusunda ciddi eksiklikler olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, tüm otellerin yangın ve deprem gibi felaketlere karşı denetlenmesi gerektiğini, hiçbir ihmale yer verilmemesi gerektiğini vurguladı.