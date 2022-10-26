Oyun değiştiren teknolojiler bu fuarda

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının katılım ve destekleriyle düzenlenmekte olan Saha Expo fuarı 28 Ekim'e kadar ziyaretçilerini konuk edecek.

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başta ASELSAN, BAYKAR, ROKETSAN, TUSAŞ olmak üzere Türkiye'nin gururu olan en yeni silahları ve teknolojileri ilk kez dünya Savunma sanayi pazarına sunacak.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren CANiK, savunma, havacılık ve uzay alanlarındaki en önemli fuarlardan biri olan SAHA EXPO'da en yeni ürün ve aksesuarlarını katılımcılarla buluşturuyor. Fuarda ayrıca, Türkiye'ye büyük değer katacak olan orta kalibre 30x113 mm topu da ilk kez sergileniyor.