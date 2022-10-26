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Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:02 Son Güncelleme: 26.10.2022 11:40

Oyun değiştiren teknolojiler bu fuarda

Savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik son yenilikçi çözümler ve teknolojiler SAHA EXPO’da görücüye çıktı. Fuarın 2. Gününde yabancı ülkelerden gelen misafirlerin yoğun ilgisi devam ediyor.  57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getiren fuarda 30 bin ziyaretçi hedefleniyor. 876 firması ve 24 üniversitesiyle Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını açtı. 25 - 26 - 27 Ekim’de Uluslararası ve Türkiye’den profesyonellerin ziyaret edebileceği fuar, sadece 28 Ekim’de halka açık olacak.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Oyun değiştiren teknolojiler bu fuarda

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının katılım ve destekleriyle düzenlenmekte olan Saha Expo fuarı 28 Ekim'e kadar ziyaretçilerini konuk edecek.

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başta ASELSAN, BAYKAR, ROKETSAN, TUSAŞ olmak üzere Türkiye'nin gururu olan en yeni silahları ve teknolojileri ilk kez dünya Savunma sanayi pazarına sunacak.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren CANiK, savunma, havacılık ve uzay alanlarındaki en önemli fuarlardan biri olan SAHA EXPO'da en yeni ürün ve aksesuarlarını katılımcılarla buluşturuyor. Fuarda ayrıca, Türkiye'ye büyük değer katacak olan orta kalibre 30x113 mm topu da ilk kez sergileniyor.

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Oyun değiştiren teknolojiler bu fuarda
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