Oyun kavgasında kan aktı

Muğla Seydikemer'in Kabaağaç Mahallesi'ndeki kahvehanede Selami Apan (40) ile E.Ö. (55) arasında oyun oynadıkları sırada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İkili kahvehaneden çıkarak arabasından av tüfeğini alan E.Ö, Apan'a birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Apan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.