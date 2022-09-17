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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Oyun kuyruğu

DHA
Oyun kuyruğu
Dünyanın en büyük e-spor etkinliklerinden birisi olan Gaming İstanbul için oyunseverler Yenikapı'da dün sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah 9'dan itibaren sırada olan 18 yaşındaki Emre Yılmaz, "Bayağı uzun bir sıra var. İçeride neler var, neler yok göreceğiz. Bugün ilk kez geliyorum. Normalde 8-10 saatimi oyuna ayırıyorum. Yarış oyunlarını çok seviyorum. Kapanışa kadar vakit geçirmeyi düşünüyorum" dedi. 19 yaşındaki Emre Oymak da, "Günde 12 saat oyun oynuyorum. Derslerimi etkilemiyor" diye konuştu.

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