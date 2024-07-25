Oyun oynarken köpek saldırdı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ömer Asaf Göl, önceki gün arkadaşlarıyla oyun oynarken, bir apartmanın önündeki kulübede bakılan sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeğin elinden kurtarılan Ömer Asaf, kolundan, kalçasının üst kısmından ve bacaklarından yaralandı. Yaralı çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Anne Tuba Göl, "Köpek sahipli olmasına rağmen saldırgan davranışları var. Apartmanın önünde bir kulübede bakılıyor ve çoğu zaman serbest bırakılıyor. Arabayla geçenlere bile saldırıyor. Eğer bağlı olsaydı, böyle bir saldırı olmazdı. Şikâyetçi olduk" dedi. Baba Samet Göl ise, "Oğlumun kalçasında ve sağ baldırında diş izleri var" diye konuştu.