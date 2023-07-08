Oyun oynarken parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesindeki evinin yakınlarında çocuk parkı bulunan Meryem Ecrin A, arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynamaya gitti. 2 arkadaşı tahterevalliye bindi. Meryem Ecrin ise tahterevallinin orta noktasında onları izliyordu. Aniden parmağını denge noktasındaki boşluğa kıstırdı. Sol elinin yüzük parmağı mekanizma arasında sıkışarak koptu. Acı içinde kendini yere atan talihsiz kızın imdadına çevredekiler yetişti.

KOPAN PARMAĞIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük kıza olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri kopan parmağı da bularak buz poşetine koydu.

Talihsiz kız, buz torbasına konulan parmağıyla birlikte ilk önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne oradan ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Meryem Ecrin'in parmağı burada yapılan operasyonla yerine dikildi.