Oyun sapığı canlı yayın açıp parkta dehşet saçtı: 2’si ağır 5 yaralı

Eskişehir'de, şiddet içerikli bilgisayar oyunundan etkilendiği belirtilen 18 yaşındaki Arda K., kask, maske, hücum yeleği takıp belinde balta, elinde bıçakla sokakta dehşet saçtı. Telefonundan canlı yayın açıp önüne gelenlere rastgele saldıran Arda K., 2'si ağır 5 kişiyi yaraladı. Çılgın genç, görev yerine giden bir polis memuru tarafından güçlükle durdurulabildi. Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Arda K., evinde, kesici aletlerin de kullanıldığı şiddet içerikli bilgisayar oyununu oynadı. Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen Arda K., önceden temin ettiği kaskını, maskesini ve hücum yeleğini taktı, beline bağladığı balta ve elinde bıçakla sokağa çıktı.Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren Arda K., telefonundaki bir sosyal medya platformundan canlı yayın açtıktan sonra Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na girdi. Arda K., buradaki çay bahçesinde oturan vatandaşlara balta ve bıçakla rastgele saldırdı. Panik ve korku içerisinde kaçışan vatandaşlardan 5'i çeşitli yerlerinden yaraladı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru saldırganı durdurmak için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan Arda K., polisin ısrarlı takibi sonucu yakalanarak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisi süren yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.