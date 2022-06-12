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Giriş Tarihi: 12.6.2022

Oyun sırasında kezzap dehşeti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Oyun sırasında kezzap dehşeti

Konya’da 12 yaşındaki bir çocuk, oyun oynarken bulduğu bidonun içindeki sıvıyı 9 yaşındaki arkadaşının üzerine fırlattı. Kezzap olduğu ortaya çıkan sıvı nedeniyle çocuğun vücudunda ciddi yanıklar oluştu

Konya'nın Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde 5 Haziran'da meydana gelen olay şöyle gelişti. İlkokul öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf İsmail Candan, parkta daha önce birlikte oyun oynadığı 12 yaşındaki G.E.H. ile karşılaştı. İkili birlikte oyun oynarken, G.E.H. elinde bulunan bidondaki sıvıyı Candan'ın üzerine fırlattı. Küçük çocuk acı içinde bağırarak eve doğru koştu. Ailesi tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Candan'ın yüz, boyun ve sırt bölgelerinde yanıkların oluştuğu tespit edildi. Yanan bölümlerine ameliyatla deri nakledilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Bidondaki sıvının kezzap olduğu ortaya çıkarken Candan ailesinin şikâyeti üzerine ifadesi alınan G.E.H., "Oynadığımız yıkık bina içerisinde dolu su bidonu gördüm. Bidonun içerisinde su olduğunu zannederek oyun amaçlı Yusuf'a fırlattım. Dökülen sıvı nedeniyle benim de elim ve ayağımda yanıklar oluştu. Maddenin kezzap olduğunu bilmiyordum" dedi. G.E.H. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Oğlunun acılar içinde olduğunu belirten Paşa Candan, "O çocuk kezzabı nereden nasıl aldı bilmiyoruz. Çocuğumdan para istemiş, oğlum da vermemiş. Elindeki sıvıyı oğlumun üzerine doğru fırlatmış. Kim sorumluysa cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Oyun sırasında kezzap dehşeti
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