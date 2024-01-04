Oyuncak ayı içinden uyuşturucu hap çıktı

Adana'da polis, şüphelendiği ticari taksiyi durdurdu. Araç içindeki arama yapan ekipler yolcu Mahmud Yasin E.'nin (26) yanındaki oyuncak ayının sert olmasından şüphelendi. Oyuncak ayının içini açan polis, poşetlenmiş halde bin 825 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, "Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" dedi, tutuklandı.

TAKSİ ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. İlçeye bağlı Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda takibe alınan şüpheli bir taksi, polis ekiplerince durduruldu.

OYUNCAK AYI SERT OLUNCA…

Araçta arama yapan polis, taksi içindeki müşteri Mahmud Yasin E.'nin yanındaki oyuncak ayının sert olmasından şüphelendi. Oyuncağın içini açan polis, poşetlenmiş halde bin 825 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli Mahmud Yasin E., gözaltına alındı.

KOMİK SAVUNMA

Polis merkezine götürülen Mahmud Yasin E., ifadesinde, "Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud Yasin E., çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.