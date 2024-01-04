Haberler Yaşam Haberleri Oyuncak ayıdan 1825 uyuşturucu hap çıktı
Giriş Tarihi: 4.1.2024 10:07

Oyuncak ayıdan 1825 uyuşturucu hap çıktı

Adana’da polisin takiple durdurduğu takside, Suriye uyruklu müşteri Mahmud Yasin E.’nin (28) yanındaki oyuncak ayının içinden 1825 uyuşturucu hap çıktı. İfadesinde, “Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu” diyen Mahmud Yasin E., tutuklandı.

DHA
Oyuncak ayıdan 1825 uyuşturucu hap çıktı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda takibe alınan taksi, polis ekiplerince durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, Suriye uyruklu müşteri Mahmud Yasin E.'nin yanındaki oyuncak ayının sert olmasından şüphelendi. Oyuncağın içini açan polis, poşetlenmiş halde 1825 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli Mahmud Yasin E., gözaltına alındı.


Polis merkezine götürülen Mahmud Yasin E. ifadesinde, "Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud Yasin E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
Pıhtı atma salgını mı var?
Nereden nereye
Filistin'e destek paylaşımı yapmıştı: Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a Fransa'da gözaltı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! İşte Türkiye'yi çağ atlatacak yeni kararlar
ABD, İngiltere ve Almanya'nın da arasında olduğu 12 ülke Husileri hedef aldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncak ayıdan 1825 uyuşturucu hap çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA