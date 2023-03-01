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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Oyuncak silahla banka soydular

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Oyuncak silahla banka soydular
İstanbul'da bir kişi, çalışanlarını oyuncak silahla rehin aldığı mağazayı soymaya kalktı. İddiaya göre; geçen gün AVM'ye giden Oğulcan Ç. (20) bir mağazadaki çalışanları belinden çıkardığı silahla rehin aldı. Çalışanlardan biri yaşadığı şok esnasında AVM güvenliğini harekete geçiren butona bastı. Mağazadan aldığı eşyalarla yangın merdiveni çıkışına koşan şüpheli, peşinden gelen güvenlik görevlilerine silah doğrulttu. AVM çıkışında polisler tarafından gözaltına alınan şüphelinin kullandığı silah oyuncak çıktı. 'Pişmanım, yaşananları hatırlamıyorum. Uyuşturucu etkisi altındaydım' diyerek kendisini savunan Oğulcan Ç. tutuklandı. Şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Oyuncak silahla banka soydular
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