Oyuncak silahla kuyumcuyu soymaya kalkıştı panik yapıp kaçtı

Olay Hürriyet Mahallesi'nde geçen salı günü 18.00 sıralarında yaşandı. Yüzünde maske olan kapüşonlu bir kişi kuyumcu dükkanına girip çantayı altın tezgahının üstüne bıraktı. Cebinden silah çıkartan kişiyi gören kuyumcu dükkanı çalışmaları silahı elinden almaya çalıştı. Panik yapan soyguncu hızla kaçtı.
ACEMİ SOYGUNCU YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi. 65 farklı kamera incelemeleri sonucu, şüphelinin minibüse bindiği, o sırada maskesini çıkarttığı görüldü. Yeri tespit edilen M.A., geçen Perşembe günü Esenler'de evinde gözaltına alındı. M.A.'nın soygun girişimi sırasında kullandığı silahın oyuncak silah olduğu, olay sonrası çöpe attığı tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.