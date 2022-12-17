Haberler Yaşam Haberleri Oyuncak silahla kuyumcuyu soymaya kalkıştı panik yapıp kaçtı
Giriş Tarihi: 17.12.2022 14:24

Oyuncak silahla kuyumcuyu soymaya kalkıştı panik yapıp kaçtı

Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla soygun girişimi yapan M.A. kuyumcunun direnmesi üzerine kaçtı. Güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan M.A. cezaevine gönderildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Oyuncak silahla kuyumcuyu soymaya kalkıştı panik yapıp kaçtı

Olay Hürriyet Mahallesi'nde geçen salı günü 18.00 sıralarında yaşandı. Yüzünde maske olan kapüşonlu bir kişi kuyumcu dükkanına girip çantayı altın tezgahının üstüne bıraktı. Cebinden silah çıkartan kişiyi gören kuyumcu dükkanı çalışmaları silahı elinden almaya çalıştı. Panik yapan soyguncu hızla kaçtı.

ACEMİ SOYGUNCU YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi. 65 farklı kamera incelemeleri sonucu, şüphelinin minibüse bindiği, o sırada maskesini çıkarttığı görüldü. Yeri tespit edilen M.A., geçen Perşembe günü Esenler'de evinde gözaltına alındı. M.A.'nın soygun girişimi sırasında kullandığı silahın oyuncak silah olduğu, olay sonrası çöpe attığı tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
SON DAKİKA | Münevver Karabulut'un babası Başsavcılığa başvurdu! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?
KYK bursu ne zaman yatacak, ilk ödeme hangi tarihte? GSB ödeme takvimi ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Saraçhane şovu hüsranla sonuçlandı! Esra Erol'da programı İmamoğlu ve Akşener'in tiyatrosunu 6'ya katladı
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler oluyor?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu 6'lı masayı karıştırdı! CHP'li kurmaylar konuştu: Bizim adayımız Kılıçdaroğlu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncak silahla kuyumcuyu soymaya kalkıştı panik yapıp kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA