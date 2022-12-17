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Giriş Tarihi: 17.12.2022 09:21 Son Güncelleme: 17.12.2022 10:03

Oyuncak silahla soygun yarıda kaldı… Yakalanıp tutuklandı

İstanbul’da oyuncak silahla kuyumcu soymak isteyen bir kişi, soygunu gerçekleştiremeden kaçtı. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Oyuncak silahla soygun yarıda kaldı… Yakalanıp tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Yağma Teşebbüsü" soruşturması, Gaziosmanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde açıldı. Bir kişi, girdiği kuyumcuyu cebinden çıkardığı silahla soymak istedi fakat kuyumcuların karşı koyması üzerine paniğe kapılarak kaçtı.

İstanbul'da oyuncak silahla soygun kamerada!

Şüphelinin kaçtığı istikamette bulunan 65 farklı güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; şüphelinin bir minibüse bindiği sırada yüzündeki cerrahi maskeyi ve kapüşonunu çıkardığını tespit etti. Kimlik bilgileri tespit edilen M.A., Esenler İlçesi'nde Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayı itiraf eden şüpheli silahın oyuncak tabanca olduğunu ve bir çöp konteynerine attığını söyledi. "Yağma Teşebbüsü" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Oyuncak silahla soygun yarıda kaldı… Yakalanıp tutuklandı
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