Oyuncak tabancayla 600 bin TL’lik soygun

KONYA'DA 17 Nisan'da Selçuklu ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzünde cerrahi maske bulunan şüpheli, market kısmında çalışana bir şeyler almak istediğini söyledi. Market çalışanı siparişleri hazırlarken şüpheli kasaya doğru yöneldi. Bu sırada görevlinin fark edip müdahele etmesi ihtimaline karşılık oyuncak tabancasını çıkarttı. Şüpheli çekmecelerdeki yaklaşık 600 bin TL'yi çantasına doldurdu. Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin olaydan sonra motosikletle kaçtığı, bir süre sonra motosikleti terk edip kendisini almaya gelen bir arabaya bindiği tespit edildi. Soyguncunun olaydan sonra kıyafetlerini yaktığı anlaşıldı. Polis, görüntülerden yola çıkarak daha önce suç kayıtları bulunan soyguncu Mustafa Bedenli (26) ile onu azmettiren istasyon çalışanı H. A .Ç .(31) ve M G'yi (34) yakalayarak gözaltına alındı. Ç'nın oto yıkamacı arkadaşı G ve yanında çalışan Bedenli'ye istasyonun paralarının nereye konulacağını söylediği belirtildi. Ç yakında düğün nedeniyle paraya ihtiyacı olan Bedenli'ye yanına silah alıp istasyona gitmesini istediği, soygundan sonra parayı üçü arasında paylaştıracağını söylediği belirlendi. Bedenli'nin de bir oyuncak mağazasına gidip gerçeğe yakın bir tabanca aldığı öğrenildi. Suçu birbirine atan 3 soyguncu tutuklandı.