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Giriş Tarihi: 29.12.2021 10:00 Son Güncelleme: 29.12.2021 10:36

Oyuncak traktörün ve şarj aletinin içinden uyuşturucu çıktı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Oyuncak traktörün ve şarj aletinin içinden uyuşturucu çıktı

Adana’da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Halil A.’nın evinde yapılan aramada oyuncak traktör ile şarj aletinin içine gizlenmiş 12,28 gram esrar ve 4,38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Oyuncak traktörün ve şarj aletinin içinden uyuşturucu çıktı | Video

Narkotik polisi, torbacılık yaptığı ileri sürülen Halil A.'nın evine operasyon yaptı.

ADLİ KONTROL

Evde arama yapan polisler, oyuncak traktör içerisine gizlenmiş 12,28 gram esrar, şarj aleti içerisinden de 4,38 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili Halil A., ve birlikte yaşadığı Zeynep K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Oyuncak traktörün ve şarj aletinin içinden uyuşturucu çıktı
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