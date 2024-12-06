Oyuncaklarda kanserojen riski

TİCARET Bakanlığı, işletmeler tarafından satışa sunulan ürünlerin güvenli olup olmadığını Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden açıklıyor. Bakanlık son olarak 10 ürün hakkında daha üretimi durdurma ve toplatma kararı verdi. Toplatma kararı verilen ürünlerin ağırlıklı olarak çocuklarla alakalı olduğu görülürken, bazı boyama kalemlerinde kanserojen madde tespit edildi. Yapılan incelemeler kapsamında, Çin menşeli "Maxx Plus" marka boyama kalemlerinde kanserojen etkiye sahip olan fitalatın limit değerin üzerinde kullanıldığı belirlendi.