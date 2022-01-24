Oyuncu Ayberk Pekcan vefat etti

DİZİ ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi. Mersin'in Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören 51 yaşındaki Pekcan, bir süredir yoğun bakım servisinde bulunuyordu. Çok sayıda tiyatro, dizi ve sinema filminde rol alan aktör Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. 22 Ekim 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akciğer kanserine yakalandığını duyuran Pekcan'ın oynadığı son filmi 'Dilberay' bu cuma vizyona girecek.