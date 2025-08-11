Oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti! Doğacan Taşpınar neden öldü, hastalığı neydi? İşte yaşam öyküsü ve kariyeri

45 yaşındaki tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar, yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya paylaşımıyla duyurulan acı haber, sevenleri ve sanat camiasını yasa boğdu. Küçük Kadınlar dizisiyle tanınan Taşpınar'ın ölüm nedeni ve hastalığı merak konusu oldu. Peki, Doğacan Taşpınar kimdir, nereli, neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar…
Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar, 45 yaşında yaşama veda etti. Taşpınar'ın vefat haberini 'Oyuncular Sendikası' Instagram'daki hesabından duyurdu.
Sendika tarafından yapılan paylaşımda; ''Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar'ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz.'' ifadelerine yer verildi.
Doğacan Taşpınar 19 Kasım 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2001 yılında Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan'ın kurduğu Tiyatro Topluluğu'nda aktif sanat hayatına başladı. 2003 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı.
Sezuan'ın İyi İnsanı, Teneke, Tersine Dünya, Günün Adamı, Yağmurcu, Çiçek, Patron, Böcek, Pırtlatan Bal, Azizce, Dava, Aşk Bu Mu?, Külhanbeyi Müzikali ve Sokak Kızı İrma gibi birçok oyunda rol aldı.
Taşpınar, 'Küçük Kadınlar' dizisinden de izleyici karşısına çıkmıştı.