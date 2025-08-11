Oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti! Doğacan Taşpınar neden öldü, hastalığı neydi? İşte yaşam öyküsü ve kariyeri

DOĞACAN TAŞPINAR 45 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar, 45 yaşında yaşama veda etti. Taşpınar'ın vefat haberini 'Oyuncular Sendikası' Instagram'daki hesabından duyurdu.

Sendika tarafından yapılan paylaşımda; ''Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar'ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz.'' ifadelerine yer verildi.