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Giriş Tarihi: 22.10.2022 09:50

Oyuncu olmak isteyenleri dolandıran şebekeye operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kurdukları internet sitesi üzerinde oyuncu olmak isteyenleri dolandıran 6 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Oyuncu olmak isteyenleri dolandıran şebekeye operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, kurdukları internet siteleri üzerinden insanların dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dolandırıcıların kurdukları internet sitelerini takibe alan ekipler, şüphelilerin dizi ve oyuncu olmak isteyenleri tuzaklarına düşürdüğü, bu kişilerden yüklü miktarda kayıt ücreti adı altında para aldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca, dolandırıldığını anlayan şahısların sistemden çıkış yapmak istemesi üzerine daha fazla para istedikleri tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri şüphelileri 2 ay boyunca takip etti. Operasyon için tüm bilgiler toplandıktan sonra düğmeye basıldı. İstanbul, Eskişehir ve Mardin'de 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, banka kartı ve yüklü miktarda nakit para ele geçirdi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs, "Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Bilişim Sistemlerini Kullanarak İşlemek" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Oyuncu olmak isteyenleri dolandıran şebekeye operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
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