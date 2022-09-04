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Giriş Tarihi: 5.9.2022

Oyunculuk hayali icralık etti

Oyunculuk hayali icralık etti
Kocaelı'nin İzmit ilçesinde yaşayan Aygüllü Sancak, bir cast ajansının çocuk oyuncu aradığına dair aldığı telefon üzerine umutlandı. 16 yaşındaki oğlu Ersan ve 7 yaşındaki kızı Eftelya ile birlikte çağrıldığı otelin yolunu tutan Sancak'a, iddiaya göre kendisine firma tarafından senet imzalatıldı. Sancak, aradan geçen 2 yılda herhangi bir projeye çağrılmamanın yanı sıra kendisine oyunculuk ajansından gelen icra şokuyla sarsıldı. İlk etapta parayı ödemeyi reddeden Aygüllü Sancak, daha sonra avukatının yönlendirmesiyle firmaya yaklaşık 3 bin TL'lik ödeme yaptı. Hukuki süreç başlatan Sancak, "Çocuklarımın oyuncu olması için kurduğum hayaller suya düştü" dedi. İHA

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Oyunculuk hayali icralık etti
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