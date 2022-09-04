Oyunculuk hayali icralık etti

Kocaelı'nin İzmit ilçesinde yaşayan Aygüllü Sancak, bir cast ajansının çocuk oyuncu aradığına dair aldığı telefon üzerine umutlandı. 16 yaşındaki oğlu Ersan ve 7 yaşındaki kızı Eftelya ile birlikte çağrıldığı otelin yolunu tutan Sancak'a, iddiaya göre kendisine firma tarafından senet imzalatıldı. Sancak, aradan geçen 2 yılda herhangi bir projeye çağrılmamanın yanı sıra kendisine oyunculuk ajansından gelen icra şokuyla sarsıldı. İlk etapta parayı ödemeyi reddeden Aygüllü Sancak, daha sonra avukatının yönlendirmesiyle firmaya yaklaşık 3 bin TL'lik ödeme yaptı. Hukuki süreç başlatan Sancak, "Çocuklarımın oyuncu olması için kurduğum hayaller suya düştü" dedi. İHA