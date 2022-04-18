Oyunculuk hayaline 700 bin lira kaptırdı

Cüneyd Eldem gençlik yıllarından beri hayalini kurduğu oyunculuk için emekli oluktan sonra kurslara gidip ders almaya başladı. Kurslarda diksiyon, duruş yürüme konuşma dil derken aylarca bir eğitimden geçti. İddiaya göre geçtiğimiz yıl Mart ayında kendisini bir numara aradı. Sizi kursta gördüm benim yapım şirketim ve oyunculuk ajansım var. Şu anda piyasada olan fenomen birçok diziye de ben oyuncu gönderiyorum. Size uygun çok rolüm var dedi. Haliyle bu duruma inanan Cüneyd bey K.K. ile görüşmeye başladı.

700 BİN LİRA KAPTIRDI

İddiaya göre bir süre sonra bir diziden rol geldiğini ve senaryoyu ezberlerse sete gideceğini söyleyen K.K. senaryoyu getirip Cüneyd beye verdi. Ancak sözleşme öncesi oyunculuk ücretinin KDV'sini ödememiz gerekiyor diyerek Cüneyd beyden 2 bin 500 lira aldı. Bir süre sonra bölüm sayısı arttı deyip bir miktar daha aldı. Senaryoyu ezberleyip çekim zamanı geldiğinde ise Covid arası verildi, ben hastalandım, yönetmen gelmedi gibi bahanelerle eteledi. Böyle böyle birkaç dizi daha ismi kullanarak oyunculuk vaadi veren K.K. Cüneyd Eldem den tam 700 bin lira para aldı.