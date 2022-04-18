Oyunculuk hayaline 700 bin lira kaptırdı! ‘Film’ gibi dolandırıcılık: 240 bin daha ver ‘Abdülmecit Han’da başrolsün

Şu anda piyasada olan fenomen birçok diziye de ben oyuncu gönderiyorum. Size uygun çok rolüm var dedi. Haliyle bu duruma inanan Cüneyd bey K.K. ile görüşmeye başladı.

700 BİN LİRA KAPTIRDI

İddiaya göre bir süre sonra bir diziden rol geldiğini ve senaryoyu ezberlerse sete gideceğini söyleyen K.K. senaryoyu getirip Cüneyd beye verdi. Ancak sözleşme öncesi oyunculuk ücretinin KDV'sini ödememiz gerekiyor diyerek Cüneyd beyden 2 bin 500 lira aldı.