Oyunun sonu acı bitti! Arabanın çarptığı küçük kız hayatını kaybetti

Kaza, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan 9 yaşındaki Qatranada Mohammed Ahmed isimli yabancı uyruklu kız çocuğu, bir anda yola çıktı.

LÜKS ARAÇ KÜÇÜK KIZA ÇARPTI

O esnada seyir halinde olan F.F. idaresindeki lüks otomobil, kız çocuğuna çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlım ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında ağır yaralanan çocuğu Karasu İlçe Devlet Hastanesine sevk etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Küçük kuz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında sürücü gözaltına alınırken konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.