Oyunuz da basketiniz gibi isabetli olsun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nilüfer'deki bir basketbol sahasına giderek ilk kez oy kullanacak gençlerle buluştu. Varank burada tek pota 3'e 3 basketbol maçı yaptı. Bakan Varank, gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İlk defa oy kullanan genç arkadaşlarımızla basket oynadık, nasıl basketleri isabetliyse oyları da isabetli olsun diye. Gençler çok başarılı ve enerjileri yüksek. Ama bu enerjilerini diri tutmak lazım" diyerek gençlere ve karşılamayı izleyenlere baklava ikram etti. Grafiti köşesine giderek sprey boya ile Türk Bayrağı çizen Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş harflerini de yazarak alkış aldı.