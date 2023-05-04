Öz oğlunu öldüren baba yakalandı! Eşi uzaklaştırma kararı almış

Arnavutköy Anadolu Mahallesi, Baysal Sokak'ta önceki gün 19:50 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre şöyle yaşandı. Bir süre önce eşiyle boşanma kararı alan Murat Ateş iddiaya göre oğlu ve eşinin parasını zorla alıp kızıla birlikte memleketi Trabzon'a gitti. Ancak geçtiğimiz günlerde tekrar İstanbul'a döndü.
Oğlu Mutlucan ise teyzesinin evinde kalıyordu. Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından oğluna iki el ateş eden Murat Ateş kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, aile yakınları olay yerine akın etti.
KATİL BABA YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan Murat Ateş'in izini kısa süre içinde Sultagazi ilçesinde buldu. Bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen Murat Ateş, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Murat Ateş'in, 2022 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi. Şüphelinin eşinden 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren uzaklaştırma kararı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli Murat Ateş, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.