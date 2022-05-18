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Giriş Tarihi: 18.5.2022 12:32 Son Güncelleme: 18.5.2022 12:37

Öz yeğenini vuran amca tutuklandı!

ABBAS ÇAKAR
Öz yeğenini vuran amca tutuklandı!

Kocaeli İzmit İlçesi Sanayi Mahallesinde bulunan bir iş yerinde, çıkan tartışma sonucu öz yeğenini tabanca ile vurarak yaralayan ve polis tarafından yakalanan amca Hikmet D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Melodi Sokak adresinde bulunan bir mobilya imalathanesinde, 16 Mayıs 2022 günü meydana gelen olayda, amca Hikmet D. ile yeğeni Yunus D. arasında öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Hikmet D, yeğeni Yunus D.'ye ateş etti. Bacağına isabet eden mermilerle Yunus D. kanlar içinde kalırken amca Hikmet D. ise olay yerinden kaçtı. İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yunus D. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulunurken Hikmet D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kısa sürede yakalanan ve gözaltına alınan amca Hikmet D. sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

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Öz yeğenini vuran amca tutuklandı!
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