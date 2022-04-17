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Giriş Tarihi: 17.4.2022 12:08 Son Güncelleme: 17.4.2022 12:10

Özal’ın ayrılışının 29’uncu yıl dönümü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Özal’ın ayrılışının 29’uncu yıl dönümü

Türkiye Cumhuriyeti 8’inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, vefatının 29’uncu yıl dönümünde Topkapı’daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra görevi başında vefat eden 2. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal: "Acım hiç bitmiyor, gün geçtikçe artıyor. Acım çok büyük" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te aramızdan ayrılışının üzerinden tam 29 yıl geçti. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra görevi başında vefat eden 2. Cumhurbaşkanı olan merhum Turgut Özal için bugün Topkapı Mezarlığı'ndaki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene Özal'ın eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal ve gelini Sinem Özal'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Levent Ergün, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı. Fuat Oktay katıldı.

ACIM ÇOK BÜYÜK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Özal'ın mezarı başına çelenk bıraktı, merhum Cumhurbaşkanı için saygı duruşunda bulunuldu. Törenin sona ermesinin ardından konuşan Semra Özal: Bu acı hiç bitmiyor, her gün daha da artıyor. Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor. Allah bana güç verecek bunlara da dayanacağım. Başka çaresi yok, acım çok büyük" dedi.

ONUNLA İLGİLİ HER ŞEYİ ÖZLÜYORUM

Ahmet Özal: Babamla, onunla ilgili her şeyi özlüyorum. En çok da özlediğim için sıkıntı yaşadığımız o günlerde acaba o hayatta olsaydı bize ne söylerdi, nasıl bir çözüm bulurdu? Esas özlediğim onun fikirleri, çözümleri ve çıkış yolları" diye konuştu.

ADAY BELİRSİZLİĞİNE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanlığı seçim hazırlığına giren muhalefetin henüz adaylarının dahi belli olmadığını belirten Ahmet Özal "Adaylar belli değil. Adayları görmemiz lazım. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu... Bir sürü kıymetli insan var Türkiye'de. Burada bilinmeyen tek bir şey var. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın belediyecilik dışında Türkiye'nin genel konuları hakkında, ekonomi hakkında, dış politi hakkında, Libya-Suriye hakkında, Amerika ile ilgili konularda ne düşündüklerini bilmiyoruz. Bunların hepsinin onlara sorulması lazım" diye konuştu.

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Özal’ın ayrılışının 29’uncu yıl dönümü
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