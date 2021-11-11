Özbek kadına korkunç tuzak: Şok manzarayla karşılaştı

Korkunç olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre Özbekistan uyruklu Barchinoy K., sosyal medya üzerinden tanıştığı Özkan E. ile gündelik işlerde çalışmak üzere el sıkıştı. Kendisini emlakçı olarak tanıtan şüpheli Özkan E., Özbek kadını temizlik işi için Yunus Emre Mahallesi'nde bir daireye çağırdı. Şüphelinin söylediği adrese giden hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.