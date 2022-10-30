Haberler Yaşam Haberleri Özcan Alper 8 sene önce açık açık HDP’yi destleklemiş
Giriş Tarihi: 30.10.2022 15:04 Son Güncelleme: 30.10.2022 15:30

Özcan Alper 8 sene önce açık açık HDP’yi destleklemiş

Boğaziçi Film Festivali'nde yönetmen Özcan Alper, aldığı ödülü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etmişti. Salonun büyük çoğunluğu yönetmen Alper'i alkışlarken oyuncu Burak Haktanır "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek yaşananlara tepki göstermişti. Yönetmen Özcan Alper’in 8 sene önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’ye ve Selahattin Demirtaş’a açık açık destek verdiği ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Özcan Alper 8 sene önce açık açık HDP’yi destleklemiş

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı TSK'ya iftira atmış ve ardından savcılık harekete geçerek, gözaltı kararı vermişti. Fincancı daha sonra çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderilmişti.

Fincancı'nın attığı iftira gündemdeki yerini korurken önceki gün Boğaziçi Film Festivali'nde tepki çeken bir olay yaşanmıştı. Festivalde ödül alan yönetmen Özcan Alper konuşmasında, TTB Başkanı Fincancı'yı savundu. Aldığı ödülü Fincancı'ya ithaf eden Alper, "Şebnem Korur Fincancı, sadece barış dediği için maalesef linç kampanyasına maruz kaldı, umarım son olur, umarım cezaevinden çıkar, bu ödülü ona itfah ediyorum" dedi.

Salondakiler alkışlarla yönetmen Özcan Alper'e destek verirken oyuncu Burak Haktanır, duruma tepki gösterdi. Burak Haktanır, ödül salonunda "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor." diye bağırdı. Sahnede bulunan diğer bir oyuncu Selcen Ergün, "Çok eril bir dil kullanıyorsunuz. Neyden bahsedildiğini bile anlamadım" diye çıkışırken Burak Haktanır da "Anlamadığınız konulara girmeyin o zaman" diyerek yanıt verdi. Yaşanan skandal olayın ardından oyuncu Burak Haktanır, salonu terk etti.

8 SENE ÖNCE DE HDP'Yİ DESTEKLEMİŞ

Film festivalindeki konuşmasında TTB Başkanı Fincancı'yı savunarak büyük tepki çeken Özcan Alper'in 8 yıl önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a açık açık destek verdiği ortaya çıktı. Youtube'daki videoda Alper, "Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyum Demirtaş'a. Çünkü ilk kez bu seçimlerde gerçek anlamda halk oylamasının sonuçlarını da görmüş olacağız. Bu yüzden diğer iki adaydan farklı olarak Türkiye demokrasisi için Selahattin Demirtaş'ın bu seçimlerde alacağı oyun çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!
Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in ablası 'Huri' çıktı! Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest etti!
SON DAKİKA: Togg fiyatı hakkında Başkan Erdoğan'dan açıklama! Togg satışları nasıl olacak, ne zaman başlayacak?
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kadın askerlerin koğuş dansı tepki çekti
Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı "Tavlaya bak bana fakir dedi"
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
Türkiye'nin füzelerini uçuracak! Batılı ülkelerde Türkiye'nin kapısını çaldı
Esnaf kredisi detayları açıklandı: 0,75 faiz 60 ay vadeli Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Özcan Alper 8 sene önce açık açık HDP’yi destleklemiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA