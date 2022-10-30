Özcan Alper 8 sene önce açık açık HDP’yi destleklemiş

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı TSK'ya iftira atmış ve ardından savcılık harekete geçerek, gözaltı kararı vermişti. Fincancı daha sonra çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderilmişti.

Fincancı'nın attığı iftira gündemdeki yerini korurken önceki gün Boğaziçi Film Festivali'nde tepki çeken bir olay yaşanmıştı. Festivalde ödül alan yönetmen Özcan Alper konuşmasında, TTB Başkanı Fincancı'yı savundu. Aldığı ödülü Fincancı'ya ithaf eden Alper, "Şebnem Korur Fincancı, sadece barış dediği için maalesef linç kampanyasına maruz kaldı, umarım son olur, umarım cezaevinden çıkar, bu ödülü ona itfah ediyorum" dedi.

Salondakiler alkışlarla yönetmen Özcan Alper'e destek verirken oyuncu Burak Haktanır, duruma tepki gösterdi. Burak Haktanır, ödül salonunda "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor." diye bağırdı. Sahnede bulunan diğer bir oyuncu Selcen Ergün, "Çok eril bir dil kullanıyorsunuz. Neyden bahsedildiğini bile anlamadım" diye çıkışırken Burak Haktanır da "Anlamadığınız konulara girmeyin o zaman" diyerek yanıt verdi. Yaşanan skandal olayın ardından oyuncu Burak Haktanır, salonu terk etti.

8 SENE ÖNCE DE HDP'Yİ DESTEKLEMİŞ

Film festivalindeki konuşmasında TTB Başkanı Fincancı'yı savunarak büyük tepki çeken Özcan Alper'in 8 yıl önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a açık açık destek verdiği ortaya çıktı. Youtube'daki videoda Alper, "Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyum Demirtaş'a. Çünkü ilk kez bu seçimlerde gerçek anlamda halk oylamasının sonuçlarını da görmüş olacağız. Bu yüzden diğer iki adaydan farklı olarak Türkiye demokrasisi için Selahattin Demirtaş'ın bu seçimlerde alacağı oyun çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.