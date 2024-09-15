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Giriş Tarihi: 15.9.2024

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı için başvurular başladı

AA
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı için başvurular başladı
Gençlerin eğitimine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı için başvurular açıldı. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sağlamak konusunda istekli ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora dahil toplamda 5 bin gence burs desteği sağlanacak.
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Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı için başvurular başladı
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