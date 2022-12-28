Özel Bayındır Hastanesi soruşturmasında yeni gelişme: 4 tutuklu çalışanı tahliye

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi çalışanlarının yaşlı hasta Nermin Zeren'e yaptıkları insanlık dışı muameleleri cep telefonuyla çektikleri görüntüler ülke gündemine oturmuştu. Büyük tepki çeken skandal görüntülerin ardından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ŞÜPHELİ SAĞLIKÇILARIN TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI

Tüm ülkenin görüntülerdeki sağlık çalışanlarına isyan ettiği korkunç olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen 4 sağlık çalışanının tutukluluk incelemesi için dosyayı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

4 SAĞLIK ÇALIŞANI TAHLİYE EDİLDİ

Şüphelilerin tutukluluk incelemelerini değerlendiren Hakimlik, skandal görüntülerde yaşlı kadının üzerine para atan sağlık çalışanlarının savunmalarını dinledi. Hakimlik sorgularına bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanan 4 şüpheli, tahliyelerini talep etti. Hakimlik de şüphelilerin tutuklu olarak geçirdiği süre kapsamında tahliyelerine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu şüpheli kalmadı. Soruşturma ise tüm hızıyla devam ediyor.