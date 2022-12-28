Haberler Yaşam Haberleri Özel Bayındır Hastanesi soruşturmasında yeni gelişme: 4 tutuklu çalışanı tahliye
Giriş Tarihi: 28.12.2022 17:12 Son Güncelleme: 28.12.2022 17:14

Özel Bayındır Hastanesi soruşturmasında yeni gelişme: 4 tutuklu çalışanı tahliye

Türkiye’yi ayağa kaldıran Ataşehir Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandal görüntülerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Tutuklu olan 4 sağlık çalışanının tutukluluk incelemesini yapan İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin tahliyesine karar verdi. Böylece soruşturmada tutuklu şüpheli kalmamış oldu.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Özel Bayındır Hastanesi soruşturmasında yeni gelişme: 4 tutuklu çalışanı tahliye

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi çalışanlarının yaşlı hasta Nermin Zeren'e yaptıkları insanlık dışı muameleleri cep telefonuyla çektikleri görüntüler ülke gündemine oturmuştu. Büyük tepki çeken skandal görüntülerin ardından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ŞÜPHELİ SAĞLIKÇILARIN TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI

Tüm ülkenin görüntülerdeki sağlık çalışanlarına isyan ettiği korkunç olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen 4 sağlık çalışanının tutukluluk incelemesi için dosyayı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

4 SAĞLIK ÇALIŞANI TAHLİYE EDİLDİ
Şüphelilerin tutukluluk incelemelerini değerlendiren Hakimlik, skandal görüntülerde yaşlı kadının üzerine para atan sağlık çalışanlarının savunmalarını dinledi. Hakimlik sorgularına bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanan 4 şüpheli, tahliyelerini talep etti. Hakimlik de şüphelilerin tutuklu olarak geçirdiği süre kapsamında tahliyelerine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu şüpheli kalmadı. Soruşturma ise tüm hızıyla devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ahlatlıbel'deki Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası! CHP'li isimden çarpıcı çıkış: Bay Kemal bu akşam...
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı! İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...
Bir hıyar yangını
Son dakika: Bakan Soylu: İmamoğlu saygılarını sunarak beni aradı, 'CHP Genel Merkezi beni sevmez' dedi
Acınası ezikler
Son dakika | 6'lı masada 'Kılıçdaroğlu' krizi büyüyor! Gürsel Tekin: İYİ Partililer karşı kampanya yürütüyor
Ekrem İmamoğlu'nun hakaret davası: Sürgün edildiği iddia edilen hakim hakkında reddi hakim talebinde bulunmuşlar
Bu iktidar resmen oy için çalışıyor yahu!
SON DAKİKA | Putin'den tavan fiyat uygulayan AB ülkelerine rest! Petrol satışını yasakladı
Tüketici poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel Bayındır Hastanesi soruşturmasında yeni gelişme: 4 tutuklu çalışanı tahliye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA