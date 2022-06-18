Haberler Yaşam Haberleri “Özel bir solüsyonla para çoğaltıyorum” diyerek dolandırdı... Tam 36 bin dolar…
Giriş Tarihi: 18.6.2022 10:49

“Özel bir solüsyonla para çoğaltıyorum” diyerek dolandırdı... Tam 36 bin dolar…

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Özel bir solüsyonla para çoğaltıyorum” diyerek dolandırdı... Tam 36 bin dolar…

İstanbul’da özel bir solüsyonla para ebadında kesilmiş boş kağıtları paraya çevirerek para çoğalttığını söyleyen ve tuzağa düşürdüğü bir kişiyi 36 bin dolar dolandıran Kamerun uyruklu dolandırıcı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Dolandırıcılık" ve "Parada Sahtecilik" soruşturması Şişli İlçesi'nde açıldı. Özel bir solüsyonla para ebadında kesilmiş boş kağıtları paralarla üst üste koyarak paraları çoğalttığını söyleyen bir kişiye 76 bin dolar geri almak üzere 36 bin dolar veren K.K., dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Kimliği tespit edilen Kamerun uyruklu N.M.K. (45) isimli dolandırıcı, Şişli İlçesi'ne bağlı Gülbahar Mahallesi'nde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Dolandırıcının adresinde yapılan aramalarda; iki milyon 100 bin liralık sahte dolar, 540 bin euroluk sahte euro, iki adet solüsyon içerikli kimyasal madde, dolandırıcının sözde para çoğaltmakta kullandığını ileri sürdüğü pudra, tentürdiyot ile bir adet renkli yazıcı ele geçirildi. Dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“Özel bir solüsyonla para çoğaltıyorum” diyerek dolandırdı... Tam 36 bin dolar…
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