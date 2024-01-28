Haberler Yaşam Haberleri Özel çocuklara özel materyal
Giriş Tarihi: 29.1.2024

Özel çocuklara özel materyal

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Özel çocuklara özel materyal
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Millî Eğitim Bakanlığı özel çocukların eşit eğitim imkânlarından yararlanabilmesi düşüncesiyle, "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi başlatmıştı. Bu kapsamda Türkiye'de hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan bireylere hizmet veren özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler için özel eğitim materyalleri hazırlanıyor. Ürünler öğrencilerin ilgi ile oynayabileceği şekilde sağlam, ergonomik ve sınıf içi kullanıma uygun ebatlarda tasarlanıyor. Malzemeler kimyasal, fiziksel, mekanik ve çeşitlilik açısından çocukların faydalanabilmesine olanak tanıyor.




ÖZENLE SEÇİLİYOR
Orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan öğrenciler için oluşturulan sette örüntü küpleri, el kuklaları, kavram kartları gibi 46 parça ürün bulunuyor. Hafif zihin yetersizliği ve otizmi olan öğrencilere yönelik sette ise "geometri tahtası, dört işlem çarkı, renkli sıralama çubukları" gibi 37 parça ürün yer alıyor. Edinilen bilgiye göre proje ile şu ana kadar yaklaşık 1 milyon öğretim materyali okullara ulaştırıldı. 2024 yılı sonuna kadar 3 bin adet daha öğretim materyalinin üretilip okullara ulaştırılması hedefleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de açıkladı: İstanbullulara müjdeler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye'nin illerinden kaç tanesinin adı sesli harfle başlar?
Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı açılıyor! Bakan Uraloğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar
Ankara’da kooperatif mağdurları bir araya geldi: 20 yılda bir arpa boyu yol alınmadı
Biden: Ürdün'de 3 ABD askeri öldürüldü
Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Altınok'tan dar gelirliye konut sözü
Babamın evini satıp filmini çekeceğim
Son dakika: Fenerbahçe zirvede kayıpsız! Kanarya, evinde Ankaragücü’nü geriden gelerek yıktı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel çocuklara özel materyal
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA