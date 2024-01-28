Özel çocuklara özel materyal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Millî Eğitim Bakanlığı özel çocukların eşit eğitim imkânlarından yararlanabilmesi düşüncesiyle, "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi başlatmıştı. Bu kapsamda Türkiye'de hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan bireylere hizmet veren özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler için özel eğitim materyalleri hazırlanıyor. Ürünler öğrencilerin ilgi ile oynayabileceği şekilde sağlam, ergonomik ve sınıf içi kullanıma uygun ebatlarda tasarlanıyor. Malzemeler kimyasal, fiziksel, mekanik ve çeşitlilik açısından çocukların faydalanabilmesine olanak tanıyor.Orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan öğrenciler için oluşturulan sette örüntü küpleri, el kuklaları, kavram kartları gibi 46 parça ürün bulunuyor. Hafif zihin yetersizliği ve otizmi olan öğrencilere yönelik sette ise "geometri tahtası, dört işlem çarkı, renkli sıralama çubukları" gibi 37 parça ürün yer alıyor. Edinilen bilgiye göre proje ile şu ana kadar yaklaşık 1 milyon öğretim materyali okullara ulaştırıldı. 2024 yılı sonuna kadar 3 bin adet daha öğretim materyalinin üretilip okullara ulaştırılması hedefleniyor.