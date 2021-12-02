Özel eğitime muhtaç çocuklar yaşamın dışına çıkarılmamalı
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ERAM Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bugün ve yarın Karagümrük'teki merkezinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Derneğin Genel Sekreteri Mahmut Kahraman yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada engelli insanlara duyarlılık oluşturmak adına ilan edilmiş bir gün olduğunu belirterek, "Amacımız, toplumsal duyarlılığın artırılması, özel gereksinimli çocuklarımızın kendi hayatlarını en iyi koşullarda yaşayabilmesi için gerekli koşulların oluşturulması ve hakettikleri ilginin kendilerine gösterilmesini sağlamak" dedi. Özel eğitime muhtaç çocuklar için yoğun çaba sarfettiklerini dile getiren Kahraman, "Özel eğitime muhtaç çocuklarımız bu toplumun parçasıdır. Yaşamın dışına çıkarılmamalı, dışlanmamalılar. Tek amacımız onları mutlu etmek. Bunun için çabalıyoruz" dedi.