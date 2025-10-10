Özel ekip çifte cinayeti an nalından çözdü! Yaşlı çifti bu yüzden öldürmüş

Ekipler tarafından yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda M.G.'nin (60) olay yerine bir at vasıtasıyla geldiği ve cinayeti işledikten sonra olay yerinden aynı at ile uzaklaştığı tespit edildi. Ekipler tarafından M.G.'nin adresine gerçekleştirilen operasyonla şahıs gözaltına alındı.