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Giriş Tarihi: 29.7.2022 17:20

Özel Ekip film konusu ve oyuncuları: Özel Ekip filmi ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarında bugün yabancı sinema olarak Özel Ekip yer alacak. Jean Reno’nun başrolünde olduğu yapım, oyuncu kadrosu ve oyuncularıyla dikkatleri çekiyor. Bu sebeple Özel Ekip oyuncuları ve kadrosu sürekli olarak araştırılıyor. 2015 yapımı film bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Peki, Özel Ekip film oyuncuları ve konusu ne? İşte detaylar

Özel Ekip film konusu ve oyuncuları: Özel Ekip filmi ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Özel Ekip yabancı sinema olarak bu akşam ekranlara geliyor. Jean Reno'nun başrolünde olduğu yapım, polisiye aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak. 2015 yapımı Özel Ekip filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yönetmen ve yazar kadrosu de ilgi çekici detaylardan. Peki, Özel Ekip film oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!

ÖZEL EKİP FİLM KONUSU

Jean Reno, Alban Lenoir, Caterina Murino ve Oumar Diaw gibi önemli isimleri başrollerine yerleştiren Özel Ekip polisiye türünde bir yapım. Fransız bir polis ekibinin suçluları durdurma mücadelesini işleyen filmin yönetmen koltuğunda Benjamin Rocher otururken, filmin senaryosunu ise Tristan Schulmann üstleniyor. Film, çavuş Buren'ın yönetmeliğindeki ekibin verdiği adalet mücadelesini konu alıyor.

ÖZEL EKİP FİLM OYUNCULARI

Jean Reno

Alban Lenoir

Caterina Murino

Oumar Diaw

Stéfi Celma

Sébastien Lalanne

ÖZEL EKİP FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Özel ekip filmi Fransa'nın Paris ilinde çekildi.

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Özel Ekip film konusu ve oyuncuları: Özel Ekip filmi ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
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