Özel Ekip film konusu ve oyuncuları: Özel Ekip filmi ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Özel Ekip yabancı sinema olarak bu akşam ekranlara geliyor. Jean Reno'nun başrolünde olduğu yapım, polisiye aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak. 2015 yapımı Özel Ekip filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yönetmen ve yazar kadrosu de ilgi çekici detaylardan. Peki, Özel Ekip film oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!
ÖZEL EKİP FİLM KONUSU
Jean Reno, Alban Lenoir, Caterina Murino ve Oumar Diaw gibi önemli isimleri başrollerine yerleştiren Özel Ekip polisiye türünde bir yapım. Fransız bir polis ekibinin suçluları durdurma mücadelesini işleyen filmin yönetmen koltuğunda Benjamin Rocher otururken, filmin senaryosunu ise Tristan Schulmann üstleniyor. Film, çavuş Buren'ın yönetmeliğindeki ekibin verdiği adalet mücadelesini konu alıyor.