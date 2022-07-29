Özel Ekip film konusu ve oyuncuları: Özel Ekip filmi ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Özel Ekip yabancı sinema olarak bu akşam ekranlara geliyor. Jean Reno'nun başrolünde olduğu yapım, polisiye aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak. 2015 yapımı Özel Ekip filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yönetmen ve yazar kadrosu de ilgi çekici detaylardan. Peki, Özel Ekip film oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!