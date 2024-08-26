Özel ekip, Narin’e dair ipucu arıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Güran için arama çalışmaları devam ediyor.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 120 kişinin adresleri özel ekip tarafından arandı. Narin'in ailesinin, amcasının ve yakınlarının da aralarında olduğu 18 evde ve 3 samanlıkta yeniden arama yapıldı. Köy çevresi ile tarlalar ve sulama kanallarında da sabah erken saatlerde AFAD kontrolünde arama çalışmaları hava destekli ve drone ile yeniden başladı. Kayıp Narin'in 21 Ağustos'ta güvenlik kameralarına en son yansıdığı bölgede, yürüdüğü arkadaşlarından 2'siyle canlandırma yapıldı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar Narin'i en son gördükleri yeri güvenlik güçlerine gösterdi. Narin'i arama çalışmalarında köyde kayalıklar üzerinde kan lekeleri bulunmuştu. Yapılan incelemede kan lekesinin Narin'e ait olmadığı, burnu kanayan kuzeni A.K'ye ait olduğu tespit edildi.Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, AFAD ekipleriyle Tavşantepe İlkokulu'nun güvenlik kamerasınca Narin'in son görüntüsünün kaydedildiği yerin yakınında bulunan saman yığınını aradı. Saman yığını üzerindeki brandayı kaldıran ekipler, yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yaptı. Ekipler, uzun şişlerle saman altında da çalışma gerçekleştirdi. Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince arama çalışmalarında yer alan ekiplere yemek ve çay ikramında bulunuldu.